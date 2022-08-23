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    Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de partililerle buluştu

    Niğde'de düzenlenen grup toplantısında Türkiye'nin tarım üssü haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilere vaatlerini yineleyerek KDV ve ÖTV'siz mazot vereceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:28
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    Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de partililerle buluştu

    CHP, TBMM'nin tatile girmesiyle başladığı farklı illerdeki grup toplantılarına devam ediyor.

    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta Niğde'de partililerle buluştu.

    Şehirde temaslarının ardından toplantının yapılacağı salona gelen Kılıçdaroğlu, önce yeni üyelere rozet taktı daha sonra da partililere hitap etti.

    "Türkiye'nin tarımda üretim üssü haline gelmesi lazım"

    Niğde'nin tarım ve sanayisine değinen CHP Lideri, "Niğde tarımımız için önemli bir kentimiz. Türkiye'nin tarımda üretim üssü haline gelmesi lazım. Tarımın stratejik sektör olduğunu kavramış değiller. Her birimiz beslenmek zorundayız. Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız. Her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Türkiye tarımda dışa bağımlı hale geldi. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunlar çıkaramazlar. Bunlar alınterinden yana değiller, üretenden yana değiller. 5'li çeteden yanalar." ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu konuşmasında birçok konuya değinirken vaatlerini de yineledi.

    Yönetime geldiklerinde sosyal devlet anlayışı ile hareket edeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, yapacakları yardımları sıraladı.

    "Doğalgaz olan yerlerde kömür dağıtmayacağız"

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğalgaz olan yerlerde kömür dağıtmayacağız. Aile ödeyemiyorsa doğalgaz faturasını ödersiniz. Hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmeyecek demektir.

    Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de partililerle buluştu ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu Niğde de partililerle buluştu #1

    "Çiftçiye mazotu ÖTV'siz KDV'siz vereceğiz"

    Tam anlamıyla sosyal devleti inşa edeceğiz. Yata mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz veriyoruz. Yat gezmek için kullanılıyor. Çiftçiye ÖTV'siz KDV'siz verince ne yapar? Tarlaya gider. Dolayısıyla ilk yapacağımız iş çiftçiye kırmızı mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz.

    Köylerde ve kırsalda gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Gençler tarlada çalışacak, emeklilik hakkı kazanacaklar." diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu Niğde de partililerle buluştu #2


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