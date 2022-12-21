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    Kemal Kılıçdaroğlu: Onu emekli etmeye söz verdim

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalyalı vatandaşların, 'balkon, balkon' sloganları üzerine balkona çıkarak konuşma yaptı.
    • 21.12.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:25
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Onu emekli etmeye söz verdim

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için dün akşam Antalya'ya geldi.

    Kılıçdaroğlu’nun bugün ilk durağı, geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçesi oldu.

    Belediye binasının balkonundan seslendi

    Sel bölgesindeki esnafı ziyaret eden CHP Lideri, belediye binasının dışında bekleyen vatandaşların 'balkon, balkon' sloganları üzerine balkona çıktı.

    Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarıyla karşıladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Onu emekli etmeye söz verdim #1

    "Onu emekli etmeye söz verdim"

    Balkondan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Bir şeyden emin olmanızı isterim, Türkiye bu karanlık tabloyu kesinlikle hak etmiyor ve kesinlikle bunu aşacağız ve bunu aşmanın yolu sizden alacağımız destek. Huzur içinde, beraber, birlikte yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz. Birileri kavga ediyor, hiç endişe etmeyin, onu emekli etmeye söz verdim." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Onu emekli etmeye söz verdim VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu: Onu emekli etmeye söz verdim #2


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