DHA

İBB tarafından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Topkapı’daki anıt mezarının yanına yapılan ‘Turgut Özal Anı Mekanı’ bugün açıldı.

Açılış törenine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal katıldı.

Törenden önce Özal için dua edildi, ardından Turgut Özal Anı Mekanı gezildi.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Turgut Özal'ı tarif ederek şu ifadeleri kullandı:

Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı rahmetli Özal’ın. Devlete ve devletin kurumlarına her zaman her ortamda saygı gösteren bir kişiydi. Özal’ın bu ülkeye yaptığı büyük katkıları her ortam ve yerde saygı ile ifade ettim, anlattım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım. Devletin kurumlarıyla beraber, o kurumların devlete hizmet ettiğini, elbette siyasi iktidarın hedef perspektif doğrultusunda çalışmaları gerektiğini de biliyoruz. Bunların yeniden Türkiye'de oluşturulması lazım. Siyasetçilere büyük görev düşüyor. Dört eylemi birleştirdi Özal. Biz şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu zort şartlar ve bu krizden çıkması için 6 siyasi parti bir araya geldik. Temel hedefimiz demokrasi, düşünce özgürlüğü, siyasetçinin eleştiriye tahammülü.