Kemal Kılıçdaroğlu: Sandıkların başından ayrılmayın

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Türkiye, seçimini yaptı…

Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başlandı.

7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da seçmenine mesaj geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek.