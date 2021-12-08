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    Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalıları biraz görmezden geldik

    Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalıları biraz görmezden geldik

    Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Şanlıurfa Dernekler Buluşması’nda partisi adına özeleştiri verdi. CHP lideri, "Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 21:25
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 21:33
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    Yarınki Şanlıurfa gezisi öncesinde bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Şanlıurfalılar Platformu’nun düzenlediği programa katıldı.

    Gaziantep Şanlıurfalılar buluşmasına platform derneklerinin başkanları, CHP’li milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    "HELALLEŞMEMİZ LAZIM, ÇOK BÖLÜNDÜK VE AYRILDIK"

    Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin vatandaşı ayrıştırma ve bölme aracı olmadığını belirterek, “Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok bölündük ve ayrıştık artık helalleşmeliyiz” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalıları biraz görmezden geldik VİDEO

    "ŞANLIURFALILARI GÖRMEZDEN GELDİK"

    Kılıçdaroğlu etkinlikte yaptığı konuşmada partisi adına özeleştiri verdi.

    Kılıçdaroğlu, Şanlıurfalıların dışlandıklarını söyleyerek partisi adına “Eğriye eğri, doğruya doğru. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi. Belki de hiç görmezden geldi.” ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalıları biraz görmezden geldik #1

    Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalıları biraz görmezden geldik #2

    Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalıları biraz görmezden geldik #3

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