Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ile görüşecek Seçimlerde yenilen ve ikinci tur için ittifakını genişletmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ile görüşmeye hazırlanıyor. İkilinin yarın bir araya geleceği öğrenildi.

14 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur hesaplarına başladı. Sinan Oğan'ın aldığı oyu önemseyen ve ittifakını genişletmek isteyen Kılıçdaroğlu, basın toplantısında mülteci meselesine değindi. Muhalefet yakın olan TELE 1'den gelen bazı iddialarda da Sinan Oğan'a göç bakanlığının teklif edildiği söylendi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan ile ne zaman görüşeceği merak ediliyordu. Beklenen görüşme yarın ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yarın 7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Sinan Oğan, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin detayına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili kararını da yarın açıklayacak.