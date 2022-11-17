CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki göçmenleri geri göndermek için 2 yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il il dolaşarak farklı kesimlerle temas kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kilis’e gelen Kılıçdaroğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, burada; yönetim ve üyelerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada bölgedeki göçmen sorununa dikkat çekerek göreve geldiklerinde göçmenleri geri göndereceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri 2 yıl içinde geri göndereceğim VİDEO

"Göçmenleri 2 yıl içinde geri göndereceğiz"

Kılıçdaroğlu, "Bunun iki yıl içinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Düğmeye bastık, ertesi gün göndereceğiz, yok. Bu proje şunu öngörüyor; bir, biz ırkçılık yapmıyoruz herkesin kimliğine saygımız var. İki, Türkiye’nin itibarını düşünüyoruz, öyle insanları bindirdik otobüse zorla gönderdik onu da yapmıyoruz.

Üç, göndereceğimiz insanın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Dört, göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacaklar, ücretlerini alacaklar. Böylece herkesin memnun olduğu bir düzen inşa edeceğiz.

"Bunun kolay olmadığının farkındayım"



İki yıl içinde biz bunları yapacağız. Bunun çok kolay olmadığının ben de farkındayım, eminim sizler de farkındasınız. Çünkü bölgede bizim dışımızda başka unsurlar da var. Amerika da var orada, Rusya da var orada.

Ama biz tabii biz Suriye’nin içiyle değil kendi sınır boylarımızdaki bize Suriye’den gelen kardeşlerimizle daha çok ilgileniyoruz ve kendi ülkelerine gönderiyoruz." diye konuştu.