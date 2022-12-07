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    Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ağırladı. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
    • 07.12.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 16:51
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    Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

    Makamında görüştü

    CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

    İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

    Böke ve Budak da eşlik etti

    Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak eşlik etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü #4

    Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü #5


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