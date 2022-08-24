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    Kemal Kılıçdaroğlu: Toplantılara devam edeceğiz

    Kemal Kılıçdaroğlu: Toplantılara devam edeceğiz

    2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayı belirlemede çözüm ararken CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplantıları değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:47
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    Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

    Seçimler için geri sayım başlarken CHP, İyi Parti, Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

    Yaklaşık 8 ayda 6 kez toplanan 6'lı masa liderlerinin son toplantısı ise geçtiğimiz hafta sonu Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun misafirliğinde gerçekleşti.

    Aday 2. tur toplantılarına kaldı

    Aday belirleme konusunda olumsuz imaj çizen 6'lı masa, bu sorunu çözebilmek için çalışmalar sürdürürken, gerçekleşen bu toplantıda da aday ismi belirleyemeyip kararı, bir sonraki toplantı için 2 Ekim tarihine bıraktı.

    CHP'de toplantı değerlendirmesi

    Konuyla ilgili ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki gün yapılan MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasına ilişkin kurmaylarına değerlendirmede bulundu.

    "Toplantılar gayet olumlu"

    Masa çalışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına “Gayet olumlu gidiyor." diyerek "Toplantılara devam edeceğiz. Ortak cumhurbaşkanı adayımız, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Toplantılara devam edeceğiz #1

    Kemal Kılıçdaroğlu: Toplantılara devam edeceğiz #2


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