Kemal Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyeti ile makamında görüştü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kimyasal silah iftirası atmıştı.

Başlatılan soruşturma sonucu Fincancı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, TTB'nin yönetimi mihalefet ile temaslar kurark durumu görüşüyor.

TTB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bugün kabul etti.

Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

"CHP heyeti TTB ile dayanışma içinde olacaklarını iletti"

TTB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve TTB başta olmak üzere meslek örgütlerine yönelik baskılar üzerine 18 Kasım 2022 günü Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ziyaret etti. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy’un katıldığı ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yer aldı.

Görüşmede TTB heyeti; haksız, hukuksuz ve antidemokratik bir şekilde tutuklanan Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve TTB başta olmak üzere meslek örgütlerine yönelik baskılara karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine aktarımlarda bulundu.

Türkiye’deki sağlık ortamının sorunları hakkında da bilgi veren heyet, TTB’nin bugüne değin yürüttüğü mücadelelerin aktarıldığı “Kazanımlarımız” kitabı ve konuyla ilgili bir dosyayı da Kılıçdaroğlu’na sundu. CHP heyeti de TTB ile dayanışma içinde olacaklarını iletti."