Yurt dışı seyahatlerini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilimde geri kaldığını savundu.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muahalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor.

Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ve İngiltere ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında, ABD'deki MIT ziyaretini açıklamıştı.

Burada, 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüğünü "Büyük bir koalisyon kuruyorum" ifadeleri ile aktarmıştı.

Bu kez da Bursa'daki iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, MİT ve İngiltere’de köklü üniversiteleri ziyaret ettiğini bir kez daha anlattı.

CHP Lideri, İngiltere'nin 60 yıldır yapay zeka üzerinde çalıştığını, ancak Türkiye'nin 60 yılda ne yaptığını sorguladığını anlatarak şu ifadeleri kullandı;

"Kendime sordum"

“Orada bizim bilim insanlarımız var. Hepsi, ‘demokrasi gelecek, ülkemizde çalışacağım’ diye bekliyorlar. Eğer üniversite bilgi üretmiyorsa sonumuz pek hayırlı değildir. Katma değeri yüksek ürün üretmek bilgi ekonomisine dayalıdır. İngiltere’de 60 yıldır yapay zeka üzerinde çalışıyorlar. ‘Türkiye 60 yılda ne yaptı’ diye kendime sordum. Bir yol ayrımındayız. Benim sorumluluğum var, ben farkındayım.

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye 60 yıldır ne yaptı VİDEO



"Önce demokrasiyi getireceğiz"

Benim sorumluluğum gelişen attığım adımları Türkiye’de atmak ve bir engel varsa bunları kaldırmaktır. Her bir bireyin de sorumluğu var. Oy kullanmaktır. Önce demokrasiyi getireceğiz. Bilgi ekonomisi, üniversitelerin bilgi üreten saygınlığı parlak beyinleri kendi ülkesinde toplayan bir ekonomidir”

"Kısır tartışmaların içinde bir siyaset gidiyor"

“Yüksek yetenek inşası diye bir kavram var” diyerek sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “İlk bu konuda İngiltere adım attı. Zeki çocukları İngiltere’ye çağırdı. Sonra ABD Silikon Vadisi’ni kurdu ve dünyanın en nitelikli insanlarına ‘gelin’ dediler. İngiltere dünyanın en önemli 50 üniversitesinden kim mezun olursa ‘İngiliz vatandaşlığı vereceğim’ diyor. ‘Yeter ki o okullardan mezun ol’ diyor. Biz en parlak yetenekleri cezalandırıyoruz. ‘Ben ülkemde çalışmak istiyorum ama demokrasi olsun’ diyor. Biz bunların hiç birini yapmıyoruz. Kısır tartışmaların içinde bir siyaset gidiyor. Bütün enerjimizi başka alanlara harcıyoruz.”