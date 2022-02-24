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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye, Montrö'ye sadık kalmalıdır

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye, Montrö'ye sadık kalmalıdır

    Rusya'nın Donbas'a yönelik askeri operasyonunu değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" dedi.
    • AA
    • 24.02.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 12:42
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması’na katıldı.

    Rusya'nın Donbas'a yönelik askeri operasyonunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin acilen toplanması gerektiğini dile getirdi.

    "BAĞIMLI KILAMAZSINIZ"

    Kılıçdaroğlu, “Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip olan devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması, hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur. Rusya olan ekonomi, turizm, doğazgaz kaynaklı ilişkilerimizin faturasını hepimizin bilmesi lazım. 2019 yılından bu yana uyarıyorum, hükümeti. Bir ülkenin ekonomisini bir başka ülkeye bu kadar bağımlı kılamazsınız. 2019-2022.

    “TBMM’Yİ ACİLEN TOPLAYIN”

    Ben söyledim, ben dinledim. Nükleer güce sahip olan bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye silahlı kuvvetlerini sokuyor. Avrupa'nın gözü önünde yapıyor, bütün dünya seyrediyor. Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acilen toplayın, bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece sorunlu bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldi ki, turist göndermediği zaman perişan oluyoruz. ” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye, Montrö'ye sadık kalmalıdır VİDEO

    “TÜRKİYE, MONTRÖ'YE SADIK KALMALIDIR”

    Türkiye’nin alacağı tavra yönelik de konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalması lazım. Baskı altına kalmaması lazım. Birilerinin telkiniyle Montrö Antlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her bir yanlış adımın faturası bize ağır olur.” diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye, Montrö ye sadık kalmalıdır #1


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