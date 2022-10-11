Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'deki tartışmaların dışında kalmak istiyorum

ABD'deki temaslarını takip eden gazetecilerin Türkiye'deki gündeme ilişkin sorularına cevap vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye gündeminden uzak kalmak istediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD temaslarına devam ediyor.

Kılıçdaroğlu burada, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) ve Harvard Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra fikirlere yaptığı büyük yatırımlarla bilinen melek yatırımcı Joel Shulman ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

"Yatırımlar öncesi ön görüşme"

Görüşmenin, CHP iktidarında Türkiye’de yapılacak teknoloji yatırımları için bir ön görüşme niteliğinde olduğu belirtildi.

Gazeteciler Türkiye'deki tartışmaları sordu

Kılıçdaroğlu'na, Boston’dan ayrılmadan önce, ABD temaslarını takip eden gazeteciler tarafından Türkiye’deki gündeme ilişkin sorular soruldu.

Kılıçdaroğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi ile ilgili açıklamaları ve Bahçeli’nin “Cemevleri ibadethanedir.” sözleri aktarıldı.

"Türkiye'deki tartışmaların dışında kalmak istiyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Türkiye’deki tartışmaların dışında kalmak istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Şu anda oradaki kısır tartışmanın tamamen dışında kalmak istiyorum. Buraya girdiğiniz andan itibaren… Biz bunu niye yaptık o zaman?” yanıtını verdi.

"Dönüşte konuşuruz"

Gazetecilerin sorularına Türkiye’ye dönüşte uçakta yanıt vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Dönüşte bol bol konuşuruz.” dedi.