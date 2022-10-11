Petrol
94.68
-1.57%
Euro
18.1287
0.55%
Dolar
18.5818
0.03%
Altın
1.004
0.82%
Borsa
3572
-0.29%
Bitcoin
359.616
-0.63%
BTXN Coin
8.03
-6.19%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C
    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'deki tartışmaların dışında kalmak istiyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'deki tartışmaların dışında kalmak istiyorum

    ABD'deki temaslarını takip eden gazetecilerin Türkiye'deki gündeme ilişkin sorularına cevap vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye gündeminden uzak kalmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 18:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD temaslarına devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu burada, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) ve Harvard Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle bir araya geldi.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra fikirlere yaptığı büyük yatırımlarla bilinen melek yatırımcı Joel Shulman ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

    "Yatırımlar öncesi ön görüşme"

    Görüşmenin, CHP iktidarında Türkiye’de yapılacak teknoloji yatırımları için bir ön görüşme niteliğinde olduğu belirtildi.

    Gazeteciler Türkiye'deki tartışmaları sordu

    Kılıçdaroğlu'na, Boston’dan ayrılmadan önce, ABD temaslarını takip eden gazeteciler tarafından Türkiye’deki gündeme ilişkin sorular soruldu.

    Kılıçdaroğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi ile ilgili açıklamaları ve Bahçeli’nin “Cemevleri ibadethanedir.” sözleri aktarıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye deki tartışmaların dışında kalmak istiyorum #1

    "Türkiye'deki tartışmaların dışında kalmak istiyorum"

    Kemal Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Türkiye’deki tartışmaların dışında kalmak istediğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, “Şu anda oradaki kısır tartışmanın tamamen dışında kalmak istiyorum. Buraya girdiğiniz andan itibaren… Biz bunu niye yaptık o zaman?” yanıtını verdi.

    "Dönüşte konuşuruz"

    Gazetecilerin sorularına Türkiye’ye dönüşte uçakta yanıt vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Dönüşte bol bol konuşuruz.” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye deki tartışmaların dışında kalmak istiyorum #2

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye deki tartışmaların dışında kalmak istiyorum #3


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Çılgın Sayısal Loto 10 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 154 milyonluk rekor ikramiye devir mi etti?
    Yaşam

    Çılgın Sayısal Loto 10 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 154 milyonluk rekor ikramiye devir mi etti?

    Rusya, Meta’yı terörist ve aşırılık yanlısı listesine ekledi
    Dünya

    Rusya, Meta’yı terörist ve aşırılık yanlısı listesine ekledi

    Görüş Bildir