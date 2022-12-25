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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin büyümesine katkı verecektir

    Partisinin orman köylülerine yönelik projelerine değinen Kılıçdaroğlu, "Kırsalda çalışan herkes çalışıp ürettikçe Türkiye’nin büyümesine katkı verecektir" dedi.
    • 25.12.2022 - 15:01
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin büyümesine katkı verecektir

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ormancılar Derneği'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Ormancılığımızın Bileşenleriyle Tartışıyoruz’ toplantısına katıldı.

    Kılıçdaroğlu, bu toplantının son yıllarda katıldığı en güzel toplantılardan biri olduğunu ifade etti.

    "Zorluk gösteriyor”

    Kılıçdaroğlu, halkı dinlemeden, sorunu dinlemeden sorunu çözmek için yola çıkanların hep başarısız olduklarını söyleyerek, “Orman köylüleri, politikacıların en zor ulaştıkları köylüler. Bulundukları coğrafya gereği hem gitmek açısından hem geniş bir kitleye ulaşmak açısından zorluk gösteriyor.” diye konuştu.

    "Türkiye’nin büyümesine katkı verecektir"

    İHA'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu, orman köylülerinin yaşadığı sorunlara ve CHP’nin orman köylülerine yönelik projelerine de değindi.

    Kılıçdaroğlu, orman kooperatiflerini sayısını arttırarak yeniden canlandıracaklarını belirterek, “Kooperatiflerde orman köylülerinin hakkını, hukukunu savunan bir avukat olacak. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orman ürünleri üretimi, ağaçlandırma ve ormancılık işlerine ait birim fiyatlar en az iki katına çıkacaktır.

    Yangın işçileri, orman köylüleri tarafından sağlanacaktır. Söylediklerim gerçekleştiğinde orman köylüsü, ailesiyle birlikte huzur içinde kendi köyünde yaşayacaktır. Gelecek kaygısı taşımayacaktır. Kırsalda çalışan herkes çalışıp ürettikçe Türkiye’nin büyümesine katkı verecektir.” ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin büyümesine katkı verecektir #1


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