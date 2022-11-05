Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım

Her fırsatta iktidara yüklenirken 'Londra'daki tefeciler' vurgusu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere gezisinin sonunda basın mensuplarına fon yöneticileri ile görüşmelerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezileri devam ediyor...

CHP lideri ABD ziyaretinin ardından rotayı İngiltere’ye çevirdi.

Fon yöneticileri ile üst üste görüşmeler

Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli temaslarda bulunurken çoğunlukla fon yöneticileri ile bir araya geldi.

CHP lideri geri dönüş yolundan önce konakladığı InterContinental London Park Lane’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı görüşmelere değinen CHP lideri, çok sayıda fon ve üniversiteden yetkililerle görüştüğünü belirtti.

"Temiz parayla yapmak istiyoruz"

Millet İttifakı'nın iktidar olması halinde Türkiye’yi ileriye taşımak, katma değeri yüksek ürün üreten bir ülke haline getirmek istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, “Bunları yaparken temiz parayla yapmak istiyoruz. Bu fon kuruluşları, uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen, güven duyulan ve bunlar da yatırım yaptıkları zaman yine güvenle gelip yatırım yapabilecekleri iklimi arayan kuruluşlar." diye konuştu.

"Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız"

Kılıçdaroğlu, fon yöneticileri ve yatırımcıların, "Siz bizim gelmemiz için hukukun üstünlüğünü getirecek misiniz? Bizim fonlara güvence sağlayacak mısınız?" sorusunu, “Evet, elbette. Biz hukukun üstünlüğünü sağlayacağız." şeklinde yanıtladığını anlattı.

"Ekonomide önünü göremeyen ve bir çıkmaz sokakta"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye gerçek anlamda ekonomide önünü göremeyen ve bir çıkmaz sokakta. Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin üreten bir güç olmasını istiyoruz"

Bunun beylik laflarla değil, kararlılıkla ve belli adımlarla yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye eğer teknoloji devrimini kaçırırsa, yine katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı haline dönüşür. Türkiye’nin bir pazar değil üreten bir güç olmasını istiyoruz." dedi.