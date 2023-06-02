Kemal Kılıçdaroğlu, yeni milletvekilleri ile buluştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görev alacak partisinin yeni milletvekilleri ile görüştü.

DHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden Kılıçdaroğlu, 28. dönemde Meclis'te yer alamayacak.

Töreni locadan takip etti

TBMM'nin açılış töreni için bugün Meclis'e giden Kılıçdaroğlu, töreni locadan takip etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin 28'inci Dönemde TBMM'de görev alacak milletvekilleri ile bir araya geldi.

Partisinin milletvekilleriyle buluştu

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Kılıçdaroğlu ile birlikte Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay da katıldı.

CHP'den yeni dönemde Meclis'e 169 milletvekili girerken, bunlardan 62'sinin ilk kez vekil sıralarında yer alacağı belirtildi.