Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında PKK sorusu Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Neden hiç PKK demiyorsunuz" diye soruldu.

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Türkiye, 8 gün sonra sandık başına gidecek..

Zamanın daralmasıyla heyecan giderek artarken, adaylar meydanlarda, televizyon kanallarında ve sosyal medya hesapları üzerinden seçmenlere vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı Cumurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Karar TV'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamalarında Kandil'in siyasi uzantısı ve destekçisi HDP'nin terör örgütleriyle ilişkisi olmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu'na PKK sorusu

Gazetecilerin "Neden hiç PKK demiyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Terör bir insanlık suçudur. Herkesin ortak tavır takınması lazım. Bir siyasetçinin 'Terörist' olarak suçlanması doğru değil. Bu ülkenin polisi var, hakimleri var. Varsa suçu gider yakalarsınız, hakim gerçekten görüyorsa terörle irtibatını alır mahkum eder.



HDP'yi terör örgütü olarak tanımlıyor. İyi de Meclis'i yönetiyor. HDP'li birisi kendisine sıra geldiğinde haftada bir sırası gelince Meclis'i yönetiyor. O izin vermese Devlet Bahçeli konuşamaz. Şimdi biz terörist mi yönetiyor diyeceğiz.

"Biz devleti kuran partiyiz, MSB terör örgütlerinin adını telaffuz etmez çünkü reklam olur"