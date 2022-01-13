PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil için CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hükümeti suçlayarak cevap verdi.

Öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması, kamuoyunun gündemine oturdu.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

Bugün de o fotoğraflar, HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu VİDEO





"SORDUM BU FOTOĞRAFLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ"

"HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz?" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR 2017'DE ÇEKİLDİ

Ancak HDP ve CHP'nin iddialarının aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğraflarının, İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı.

Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.

(Sorunun sorulduğu o an)