Euro
15.5702
2.73%
Dolar
13.5580
2.53%
Altın
793.1110
2.08%
Borsa
207,058.00
0.31%
Bitcoin
593.008
0.11%
BTXN Coin
33.68
-1.66%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu

    Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu

    PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil için CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hükümeti suçlayarak cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması, kamuoyunun gündemine oturdu.

    Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

    Bugün de o fotoğraflar, HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu VİDEO


    "SORDUM BU FOTOĞRAFLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ"

    "HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz?" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu,  "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım." ifadelerini kullandı.

    FOTOĞRAFLAR 2017'DE ÇEKİLDİ

    Ancak HDP ve CHP'nin iddialarının aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğraflarının, İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı.

    Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu na HDP li Semra Güzel in fotoğrafları soruldu #1

    (Sorunun sorulduğu o an)

    Kemal Kılıçdaroğlu na HDP li Semra Güzel in fotoğrafları soruldu #2


    Görüş Bildir