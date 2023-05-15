Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber: Tek vekili de HDP çıkardı
DHA

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü memleketinde de gülmedi...

Tunceli’de, bir önceki seçimde 2 olan milletvekili sayısı, nüfustaki azalma nedeniyle 1’e düştü.

Kılıçdaroğlu'nun yüzü memleketinde de gülmedi

Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 80,26 oranında oy çıkan kentte, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ise en fazla oyu İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 43.09 oranla HDP aldı.

Bu sonuçlara göre HDP'nin adayı Ayten Kordu milletvekili oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber: Tek vekili de HDP çıkardı
HDP'nin Tunceli Milletvekili Ayten Kordu

Tek vekili HDP çıkardı

Erzincan doğumlu, sosyoloji mezunu Ayten Kordu, 2003’te Gökkuşağı Kadın Derneği’nin 8 yıl boyunca içerisinde bulunup, çalışmalar yürüttü ve 2 dönem de başkanlığını yaptı.

Kordu, 2015’te Belediyesi’nde, Kadın Politikalar Müdürü olarak görev yaptı.