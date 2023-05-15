Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber: Tek vekili de HDP çıkardı CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde tek milletvekilliğini HDP adayı olan Ayten Kordu (52) kazandı.

DHA

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü memleketinde de gülmedi...

Tunceli’de, bir önceki seçimde 2 olan milletvekili sayısı, nüfustaki azalma nedeniyle 1’e düştü.

Kılıçdaroğlu'nun yüzü memleketinde de gülmedi

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 80,26 oranında oy çıkan kentte, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ise en fazla oyu İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 43.09 oranla HDP aldı.

Bu sonuçlara göre HDP'nin adayı Ayten Kordu milletvekili oldu.

Tek vekili HDP çıkardı

Erzincan doğumlu, sosyoloji mezunu Ayten Kordu, 2003’te Gökkuşağı Kadın Derneği’nin 8 yıl boyunca içerisinde bulunup, çalışmalar yürüttü ve 2 dönem de başkanlığını yaptı.

Kordu, 2015’te Tunceli Belediyesi’nde, Kadın Politikalar Müdürü olarak görev yaptı.