Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!" dedi.

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104 yıldır her 19 Mayıs tarihinde kutlanan Milli Mücadele'nin başlangıcı, bu yıl da ülke genelinde coşkuyla karşılanıyor..

Ülke genelinde Türk bayrakları beraberinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı geldi.

"Türkiye yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanıyor, kararlılıkla yürüyeceğiz"

Mesajda 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: