Petrol
94.98
0.43%
Euro
18.1654
0.11%
Dolar
18.5742
0.18%
Altın
997.98
0.36%
Borsa
3553
0.00%
Bitcoin
371.869
3.61%
BTXN Coin
8.42
-2.65%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman Marshall Vakfı’na ziyaret

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman Marshall Vakfı’na ziyaret

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen German Marshall Fund'u ziyaret ederek, vakıf yöneticileri ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’ye gitti, birtakım ziyaretlerde bulundu.

    Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki son günü ise dikkat çekti.

    Washington’da German Marshall Fund’a (Alman Marshall Vakfı) giderek vakıf yöneticileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu’nun görüşmesinden bazı kareler CHP tarafından servis edildi.

    Rockefeller ve Soros'un üssü

    Basına kapalı yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da eşlik ettiği CHP liderinin, Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen vakıfta ne kadar süre kaldığı bilinmiyor.

    “Bilim ve teknoloji” gezileri diyor

    Seçimler öncesi adaylık icazeti için ABD seferine çıkan Kılıçdaroğlu, bu gezileri 'bilim ve teknoloji' alanında dünyanın değişimine kulak vermek olarak gösteriyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman Marshall Vakfı’na ziyaret #1

    Rockefeller ve Soros tarafından fonlanıyor

    Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.

    George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman Marshall Vakfı’na ziyaret #2


    İngiltere'den Ukrayna'ya hava savunma füzesi desteği
    Dünya

    İngiltere'den Ukrayna'ya hava savunma füzesi desteği

    2022 ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? Hangi araçlara uygulanacak? İşte ÖTV'de son durum!
    Gündem

    2022 ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? Hangi araçlara uygulanacak? İşte ÖTV'de son durum!

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir