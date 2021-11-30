CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz' sözlerine ilişkin 5 maddelik çözüm önerisini sıraladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan CHP Lideri, "Tüm arkadaşlarımız Türkiye genelinde olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bizzat vatandaşı dinliyorlar. Çözümlerimizi anlatıyorlar. Herkesten talebim, söylediğimiz her sözü dillendireceksiniz." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz." sözleri hakkında konuştu.

5 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ BÖYLE DUYURDU

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili 5 maddelik çözüm önerisini sıraladı.

CHP Lideri'nin 5 maddelik önerisi şu şekilde:

1- Hemen ekonomik sosyal konseyi topla. İşçiyi, çiftçi, emekliyi, sanayici, esnafı topla. Bu kurumların başkanlarını dinle.

2- Hemen bir genelge çıkararak devlette israfa son ver. 'Kim israf yaparsa ben onun hesabını soracağım' diyeceksin. Bana diyor ki helal nedir haram nedir. İsraf haramdır. Genelge çıkarıp 'Benim 13 uçağım var, bunun 5'ini 6'sını satıyorum' diyeceksin.

3- Gerçekten ekonomide bir kurtuluş savaşı vereceksen, 'Dövizle verdiğin garantilerin tamamını Türk Lirası'na çeviriyorum' diyeceksin. Biri itiraz ederse hiç korkma, bu kardeşin senin yanında olacaktır. Ve diyeceksin ki 'ben TC Devletinin milli parasına güven duyulmasına istiyorum' Öyle bir girdabın içine soktun ki memleketi. Doğmamış çocuğu dahi borçlandırdın. 20-30 yıl üstelik euroyla ödeyeceğim diyorsun. Ödeme dolarsa ABD'deki enflasyonu da yansıtıyorlar. Tam bir sömürü düzeni.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ekonomik kurtuluş savaşı' için 5 madde VİDEO



"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

4- Adaletsizliklerden kaçınacaksın. Devletin dini adalettir. Adaleti sağlamak sadece mahkeme kararlarını uygulamak değil, milletin vergilerinin nereye gittiğini de açıklayacaksın.

5- Rüşvetçileri, yolsuzluk yapanları devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracaksın. Ayda 10 bin dolar rüşvet veren siyasetçi kim, çağıracaksın. İçişleri Bakanı'nı çağıracaksın, ona diyeceksin ki 'Sen bizi rezil ettin'. Kim olduğunu soracaksın.