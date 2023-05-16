Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gençlere seçim mesajı

ensonhaber.com

Türkiye, geçtiğimiz pazar günü sandığa gitti...

Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ı oyladı.

Ancak seçim ilk turda bitmedi.

İkinci tur için de 28 Mayıs işaret edildi.

Sadece iki aday kaldı.

21 yıldır hiçbir seçimi kaybetmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, vakit kaybetmeden propagandaya başladı.

Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın gerisinde seçimin ilk turunu bitiren CHP’li Kılıçdaroğlu'nun ilk işi, gençlere mesaj göndermek oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.