Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına bakanlık talimatı 6'lı masanın lideri olmak için her partiye vekillik teklifi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, çözümü partisindeki önemli isimleri bakan yaparak bulmaya çalışıyor.

Haber Merkezi

Seçime az bir süre kala CHP'de görev dağılımları belli olmaya başladı.

Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süresi doldu.

MYK üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir sonraki dönem için aday olduğunu duyurdu.

Ancak bazı MYK üyeleri, bakanlık görevi alacakları için adaylık başvurusu yapmadı.

"Çalışmalara başlayın"

Tek yetkili olan Kemal Kılıçdaroğlu, seçtiği MYK üyelerine bakanlık vereceğini söylediği ve çalışmalara şimdiden başlamaları talimatı verdiği ortaya çıktı.

CHP'liler görev bekliyor

Gönlünde İçişleri Bakanlığı olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ardından dün de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gazetecilerden helallik isteyip bu dönemde vekillik yapmayacağını açıkladı.

Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu da başvuru yapmayarak bakanlık görevi beklemeye başladı.

Vekillik dağıtacak

Bilindiği üzere 6'lı masada yaşanan kriz ve uzun süren pazarlıklar kapsamında her partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliği verilmesiyle anlaşıldı.

Bu anlaşmayla Gelecek Partisi ve DEVA Partisi 20'şer, Demokrat Parti 4, Saadet Partisi ise 10 milletvekili alacak.