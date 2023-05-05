Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kırgınlığım yok Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilmeyen Muharrem İnce hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, kırgınlığının olmadığını ve adaylıktan çekilme çağrısı yapmadığını söyledi.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek.

Hem cumhurbaşkanı hem de Meclis'te yerini alacak olan milletvekilleri, halkın iradesi ile seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ise dört aday var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, ilk turda kazanmak için yarışacak.

Geçtiğimiz seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkan Muharrem İnce ise Millet İttifakı'na katılmadı.

İnce'nin adaylıktan çekilmemesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri bir hayli kızdırdı.

Dün bir açıklama yapan İnce, adaylıktan çekilmek için istediği şartları söyledi.

Muharrem İnce'nin şartı

Muharrem İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktığını ifade eden İnce, "Üç tane cumhurbaşkanı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İnce açıklaması

BBC Türkçe'nin bir programına katılan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sunucunun sorusu üzerine Muharrem İnce'ye hiçbir kırgınlığının olmadığını ve kendisine adaylıktan çekilme çağrısında bulunmadığını söyledi.

Bununla birlikte Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilme meselesine, "Onun iradesine müdahale hakkım olduğunu düşünmüyorum." dedi.