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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Tapduk Emre Türbesi'ne ziyaret

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Tapduk Emre Türbesi'ne ziyaret

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 12:58
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    2023'te yapılacak seçimler öncesi CHP'nin muhafazakar seçmene yönelik hamleleri sürüyor.

    Daha önce gittiği illerde bulunan türbeleri ziyarete başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunlara bir yenisini daha ekledi.

    Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'nın Nallıhan ilçesine geldi.

    Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti.

    Bir türbe ziyareti daha

    Daha sonra türbenin yakınlarındaki kadın çiftçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, kadınların selden çok zarar gördüklerini söylemeleri ve destek istemeleri üzerine, bütün Türkiye'nin zarar gördüğünü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın gereken desteği verdiğini belirtti.

    Kılıçdaroğlu, ekonomik olarak da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden kadınlara, "Hepsini halledeceğiz." karşılığını verdi.

    Sohbet sırasında kadınlar, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a çay ve üzüm ikram etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Tapduk Emre Türbesi ne ziyaret #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Tapduk Emre Türbesi ne ziyaret #2


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