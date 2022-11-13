Kemal Kılıçdaroğlu'nu belediyeden çıkartılan işçiler protesto etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Sarıyer'de katıldığı programda belediyeden çıkartılan işçiler tarafından tepki gösterildi. Kılıçdaroğlu işçilerin tepkilerine teşekkür ederek yanıt verdi.

İstanbul'da Sarıyer Belediyesi tarafından toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi.

Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP'li belediyelerin yaptığı faaliyetleri anlattı.

Salonda sesler yükseldi

Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışmaları için Sarıyer Belediye Başkanımıza ve İBB Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedikten sonra salonda bir anda sesler yükselmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na belediyeden çıkartılan işçiler tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu'na kağıt fırlatıldı

Belediyeden haksız yere çıkartıklarını belirten işçiler Kılıçdaroğlu'na kağıt fırlattı. Bağrışmaların yaşandığı salonda Kılıçdaroğlu protestocu işçiye teşekkür etti.

Protestonun artması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına korumaları geldi.





"H içbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz"

Ardından protestoya sinirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır, hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra salonda bulunan partililer tarafından Kılıçdaroğlu'na destek tezahüratı geldi. Partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.