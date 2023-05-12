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Ülkenin tek gündemi olan seçimlere artık sayılı saatler kaldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin çekilmesiyle cumhurbaşkanlığı seçiminde aday sayısı 3'e indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimler kritik bir noktaya geldi.

Özellikle Kandil'in partisi HDP'nin destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu için sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük ses getirdi.

Seçim sonrası olacakların mesajı

Gerçeklerden esinlenerek hazırlanan mizah videolarından biri paylaşım rekoruna doğru gidiyor.

CHP-HDP ortaklığının anlatıldığı videoda 10. Yıl Marşı'nın sözleri değiştirildi.

Teröristlerin halay çektiği görüntülerde; tutuklu HDP'lilerin serbest kalacağına vurgu yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen oylarla teröristlerin dağlardan kurtularak rahat rahat dolaşacakları anlatıldı.

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