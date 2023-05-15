Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur yorumu: Ayağa kalkıp seçimi alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında beklemediği bir sonuç alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda seçimi kazanacağına inanıyor.

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14 Mayıs seçimleri YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasıyla bitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde 13. Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

İlk turda büyük bir farkla kazanacağını zanneden Kılıçdaroğlu, 5 puan fark yediği ilk seçimden sonra yine umut dağıtmaya devam etti.

"Dik duracağım"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri kendi seçmenini bile ikna etmedi. Paylaşıma yapılan yorumlarda birçok kişi, Kılıçdaroğlu'na sitem etti.