Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki teklif: Oğan ve Özdağ'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı Sinan Oğan'ın kazandığı oyları ikinci turda kendi lehine çevirmek için uğraşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı verebileceği öne sürüldü.

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Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gitti...

Yüzde 88’in üzerinde katılımı geçen oy verme işleminin ardından 28.Dönem Milletvekili tercihleri belli olurken Cumhurbaşkanı adaylarının hiçbirinin gerekli olan yüzde 50 artı 1 oya ulaşamaması nedeniyle 28 Mayıs’ta sandıklar tekrar kurulacak.

Seçimlere en çok oyu alan iki isim yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta çıkacak olan sonuç ile Cumhurbaşkanı belli olacak.

Muhalefet Sinan Oğan cephesinin desteğini almaya çalışıyor

Kritik seçimler öncesinde 14 Mayıs’ta büyük bir sürprize imza atan ve yüzde 5’in üzerinde oy alan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün ikinci turda kimi destekleyeceklerini kamuoyu ile paylaşacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 6’lı Masa toplantısının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Sinan Oğan ile görüşme gerçekleştirdiği ve toplantının oldukça verimli geçtiği ifade edilmişti.

Bugün görüşecekler

Bugün Sinan Oğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun da görüşme gerçekleştireceği iddia edilirken gözler bugün çıkacak sonuca çevrildi.

İlk olarak Ümit Özdağ ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak bugün saat 13.30’da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Özdağ ile yapılan görüşmede ikinci turda yapılacak olan tercih ve stratejinin masaya yatırılması bekleniyor.

Dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı

Muhalefet cephesinde ikinci tur seçimleri için trafik sürerken gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Nagehan Alçı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ata İttifakı'na yönelik vaatlerini paylaştı.

Oğan ve Özdağ'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı

Şu ana kadar 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan ve Ümit Özdağ için de Cumhurbaşkanı yardımcılığı vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Nagehan Alçı yazısında şu bilgileri paylaştı: