Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya Diyanet İşleri Başkanı önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa liderlerine Diyanet İşleri Başkanı olarak Mustafa İslamoğlu’nu önerdiği iddia edildi.

2023'teki seçimlere az bir zaman kala Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyememiş muhalefette sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

CHP kulislerinde ortaya atılan iddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masa liderlerine Diyanet İşleri Başkanı olarak bir ismi önerdi.

Diyanet İşleri Başkanı olarak İslamoğlu'nu önerdi

Kılıçdaroğlu'nun önerdiği ismin Mustafa İslamoğlu olduğu öğrenildi.

Masadaki diğer liderlerin Kılıçdaroğlu'nun bu önerisine ne cevap verdiği merak edilirken Mustafa İslamoğlu'nun yaptığı açıklamalar akıllara geldi.

Mustafa İslamoğlu: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem

"Ayasofya'yı cami olarak kullanmak Kur'an-ı Kerim'e uygun değil"

İslamoğlu, Ayasofya'yı cami olarak kullanmanın Kur'an-ı Kerim'e uygun olmadığını iddia etmişti.

Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyen İslamoğlu, "Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir." diyerek söylemlerini savunmuştu.

Mustafa İslamoğlu: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem