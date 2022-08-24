Kemal Kılıçdaroğlu'nun festival tepkisine Süleyman Soylu'dan yanıt

Festivallerin iptaline tepki gösteren Kılıçdaroğlu, valileri hedef alarak, tehditler savurdu. Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'na 'Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba' yanıtını verdi.

Son zamanlarda, gençlik festivallerinin iptal oluşu gündem yaratıyor.

Balıkesir Burhaniye'de 17-21 Ağustos tarihi için hazırlıkları başlayan Zeytinli Rock Festivali kaymakamlık tarafından iptal edilirken, bir sonraki haber de Muğla'dan geldi.

Fethiye Belediyesi'nin 1-4 Eylül arasında hazırlandığı ve 16 sanatçının sahne alacağı Milyon Fest Fethiye de, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Gündemde büyük yankı uyandıran olaya, her kesimden farklı bir tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından valileri tehdit eder bir dille paylaşımda bulundu.

"Valileri uyarıyorum..."

İptal edilen festivallere tepkisini sert şekilde gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma.

"Milyonları karşınızda bulacaksınız"

Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan cevap

Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisine yanıt ise çok geçmeden geldi.

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı'na cevap verdi.

"Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba"

Süleyman Soylu, 'Festival adı altında bir dizi sahtekarlık' olarak adlandırdığı olayda, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba." ifadelerini kullandı.