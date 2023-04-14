Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabine planı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını düşünen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kabine planı yapmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri Bakanlığı görevi için Selin Sayek Böke'yi istediği belirtiliyor.

ensonhaber.com

14 Mayıs’ta Türkiye’nin geleceği belli olacak…

Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği ismi sandıktan çıkaracak olan seçmen, kaderini belirleyecek.

20 yıldır hiçbir seçimi muhalefete karşı kaybetmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında 3 aday bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun Selin Sayek Böke planı

Bunlardan öne çıkan ise 7 partinin ittifakıyla aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…

Şu sıralar nabız yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanması durumunda kabinede kimlere görev vereceğini belirlemeye başladı.

Buna göre; Dışişleri Bakanlığı görevinde Selin Sayek Böke ismi üzerinde duruldu.

YPG'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li...

Genel Sekreter Selin Sayek Böke, PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan YPG’ye terör örgütü diyemeyen CHP'li kimliği ile tanınıyor.

2018 yılında katıldığı bir programda konuşan Böke, “Ne ben, ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” diyerek, tepkileri üzerine çekmişti.

HDP safları mutlu

Böke ismi, özellikle Millet İttifakı’nın gizli olmaktan çıkan partisi HDP’yi heyecanlandırmış durumda.

Terör örgütünün arka limanı olarak görülen partinin önünü açan Kılıçdaroğlu, Böke hamlesiyle daha da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.