Türkiye'de seçim heyecanı hakim...
4 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi heyecanla takip ediyor.
Siyasi isimler de seçime sayılı günler kala son mitinglerini düzenliyor.
Bu kapsamda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'ya gitti.
Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek istediler
Şehir merkezine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun otobüsünü durduran vatandaşlar, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek istedi.
Fotoğraf çekimi yapılırken Gelecek Partisi üyesi bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na yaklaşarak selam vermeye kalkıştı.
Selam vermek isteyen vatandaşı darbettiler
Bu esnada araya giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, selam vermek isteyen vatandaşı arkaya doğru ittirerek darbetti.
Tepki gösterdiler
O esnada yumruk atmak için elini havaya kaldıran korumaya vatandaşlar tepki gösterdi.
'Gel' diyerek geri çağırdılar
Tepkilerin ardından otobüse binmek üzereyken korumalar, vatandaşı 'gel' diyerek geri çağırdı.
Anbean kayıt altına alınan o görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.