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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun MIT'de bilim insanları ile temasları

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun MIT'de bilim insanları ile temasları

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisindeki ilk durağı Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bilim insanları ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:01
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu dün başladığı gezisinde ilk durağı Boston'da.

    Kılıçdaroğlu burada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü (MIT) ziyaret etti.

    Türk bilim insanları ile buluştu

    CHP lideri Kılıçdaroğlu daha burada MIT’de görevli Dr. Canan Dağdeviren ile bir araya gelerek laboratuvar turuna katıldı.

    Türk öğrencilerle ve araştırmacılarla toplantılar yapan Kılıçdaaroğlu bugün de MIT'de...

    Moderna'nın kurucusu ile toplantı

    Kılıçdaroğlu, bugün MIT'de görevli koronavirüs aşısı üreten şirket Moderna'nın kurucusu Dr. Bob Langer ile toplantıda bir araya geldi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Koch Kanser Enstitüsü’nü ziyaret ederek enstitü hakkında bilgi aldı.

    MIT Nükleer Enerji Bölümünde görevli akademisyen Dr. Bilge Yıldız ile de bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MIT’de Nanobilim ve Nanoteknoloji Tesisinde incelemelerde bulundu.

    Kılıçdaroğlu'nun temasları devam ederken MIT'deki temasları ve ziyaretlerine ilişkin görüntüler CHP'nin resmi Twitter hesabından servis edildi.

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