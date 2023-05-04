Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde Öcalan sloganı atan HDP'liler paketlendi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlediği ve HDP'lilerin yüksek katılım gösterdiği mitingde bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atan HDP'liler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Türkiye seçime gidiyor.

10 gün sonra sandık milletin önüne gelecek.

Tüm partiler sahada çalışmalarını yürütürken muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mayıs'ta Van'da miting düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı mitingde alan adeta HDP'liler tarafından dolduruldu.

CHP mitinginde Öcalan sloganları

CHP ve HDP bayraklarının yan yana sallandığı mitinge katılan HDP'liler tarafından, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bölücü terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için sloganlar atıldı.

2 HDP'li ise "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganları atarken TikTok'ta canlı yayın açtı.

Polis PKK yandaşlarını yakaladı

Sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra polis harekete geçti.

Adresleri tespit edilen PKK sevici 2 kişi, gözaltına alındı.