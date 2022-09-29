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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına Demokrat Parti'den destek

    Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışına İyi Parti ve Deva Partisi'nden destek gelmezken, ittifakın en küçük ortağı Demokrat Parti'den "Sonuna kadar destekliyoruz" açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:09
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına Demokrat Parti'den destek

    2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken, muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Benimle misiniz?" çıkışı adaylık ilanı olarak yorumlanırken, İyi Parti cephesinden bu açıklamaya tepki geldi.

    Meral Akşener, Habertürk ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı ile Teke Tek programındaki "Noter değiliz, adayı Altılı Masa belirleyecek" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun çıkışına yanıt verdi.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktılar

    Bu durumun ardından altılı masanın diğer ortağı Deva Partisi'nden de bir açıklama yapıldı.

    Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Akşener'in açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir." dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı yapılan açıklamaların ardından bir de destek geldi.

    Meral Akşener: 6'lı masa noter değil

    En küçük ortaktan destek geldi

    Anketlerde yüzde 0,5'lik oy oranıyla en küçük ortak konumunda bulunan Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde partisinin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

    Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na altılı masadaki ilk açık desteği şu sözlerle verdi:

    "Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ha siz derseniz ki; Filanca olursa desteklemiyoruz,o da sizin meseleniz.Erdoğanla yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız."

    Kemal Kılıçdaroğlu nun olası adaylığına Demokrat Parti den destek #1


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