Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisinin aldığı belli oldu.

AA Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı. Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı ve sonuçlar açıklanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisinin aldığı açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'da oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı. Kılıçdaroğlu, kendi sandığından 229 oy aldı Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Sandıkta Muharrem İnce'ye oy yok Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı. Gözden Kaçmasın 14 Mayıs 2023: Türkiye genel seçim sonuçları Haberin Detayları