Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsat yalanına Belediye Başkanı'ndan cevap Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da 2017 ve 2018'de yaşanan depremlerin ardından evleri yıkılan vatandaşlara konutlarının teslim edilmediği iddiasını yalanladı.

AA

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, Adıyaman'da 2017 ve 2018'de yaşanan depremlerden sonra evleri yıkılan vatandaşlara konut yapılmadığını, depremzedelerin 7 yıldır konteynerlerde yaşadığını iddia etti.

Bu iddia ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yalanlanarak bölgede yapılan konutların görüntüleri paylaşıldı.

Bunun ardından Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fırat, 2017 ve 2018 yıllarında ilçede iki ayrı deprem meydana geldiğini, ilçenin neredeyse tamamının yıkıldığını kaydetti.

"Samsat 100 bine yakın insanı misafir etti"

Devlet tarafından evini yaptırmak isteyen tüm vatandaşların evlerinin hızlı bir şekilde yapıldığını aktaran Fırat, şöyle dedi:

"Vatandaşımız evlerinde yaşamaktadır. Hatta 6 Şubat 'asrın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman çok büyük şekilde etkilendi. Çok büyük yıkımlar oldu. Çok büyük can kaybımız oldu. Samsat ilçemiz depremin ilk 3-4 gününde 100 bine yakın insanı misafir etti.



Şu anda normal nüfusu 7-8 bin olan ilçemizde 40 bine yakın insanı misafir etmekteyiz. Aynı şekilde deprem tecrübesi olan Samsatlı kardeşlerimiz Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve yüzlerce insanı kurtardı."

"Samsat'ta 1500'e yakın ev yapıldı"

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda depremzedelere evlerinin teslim edilmediğini iddia ettiğini dile getiren Fırat, şunları söyledi: