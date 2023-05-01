Kandil'in seçim talimatıyla 6'lı masanın seçim stratejisi aynı çıktı Terör örgütünün desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in her fırsatta propaganda için kullandığı Alevilik ayrıştırmasını seçim malzemesi yaptı.

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PKK'nın siyasi uzantısı HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

Aday çıkarmayan HDP'ye talimatın Kandil'den geldiği yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.

Üst düzey teröristlerin seçim bildirilerinde baharlaşma sloganı ve Alevilik detaylarını öne çıkarması dikkat çekti.

Alevilik vurgusu

Kılıçdaroğlu'nun yıllardır girdiği hiçbir seçimde başvurmadığı yol olan kimlik ayrıştırması ve Alevilik açıklamasının nedenini PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın şu sözleri özetledi:

Artık AK Parti ve MHP'nin topluma, kadına, Kürt'e Alevi'ye, emekçilere, halklara vereceği bir şey yoktur; bitmiştir. Bizlere düşen görev bunları alaşağı etmektir. Herkesin beklentilerini karşılamaktır. Bu temelde Emek ve Özgürlük İttifakına, HDP'ye, Kürt halkına, Alevilere, kadınlara, gençlere, emekçilere Türkiye'deki bütün faşizme karşı olan halklara ve herkese çağrım bu tarihi fırsatın çok iyi değerlendirilmesidir.

CHP'nin seçim sloganı için seçtiği "Sana söz baharlar gelecek" mottosu ise bir diğer örgüt elebaşı olan Çiğdem Doğu'nun mesajlarında görüldü.

"Baharlaşmaya uyanalım"

Destekçilerine Kılıçdaroğlu'na oy vermesi için çağrı yapan terörist Doğu, şu ifadeleri kullandı: