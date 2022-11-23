Sakarya'da yaşayan Sofuoğlu, Düzce'deki depremden etkilenen garajındaki motosikletleri paylaşarak, "Allah beterinden korusun" notunu düştü.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 1999 depremini hatırlatan bir felaket yaşandı.

Kent saat 04.08 sularında, deprem ile adeta beşik gibi sallandı.

Yaşanan felaketin büyüklüğünün ise 5.9 olduğu belirlendi.

Düzce'de başlayan deprem, çevre iller Bolu ve Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Edirne illerinde de hissedildi.

Felaket sonrası panikle kaçışan vatandaşlardan 50 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Garajdaki motosikletler devrildi

Depremi hissedenlerden biri ise, Sakarya'da yaşayan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu.

Sakarya'nın Akyazı bölgesinde bulunan pistinin garajından görüntü paylaşan Sofuoğlu'nun, tüm motosikletlerinin yere devrildiği görüldü.

"Allah beterinden korusun"

Kenan Sofuoğlu paylaşımına, "Düzce'deki depremin büyüklüğü, Allah beterinden korusun." notunu düştü.

Kenan Sofuoğlu, depremden etkilenen garajını paylaştı VİDEO

