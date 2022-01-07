Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? 2022 kira yardım miktarı

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? 2022 kira yardım miktarı

Asgari ücrete yapılan zammın ardından vatandaşlar, diğer ödemelerin miktarını merak etmeye başladı. Özellikle kira yardımı alanlar, 2022 kira yardım miktarını gündeme getirdi.

Deprem bölgesi olan yerlerde bulunan evler yıkılarak, kentsel dönüşümle yerine daha sağlamları yapılıyor.

Özellikle İstanbul'da bulunan birçok ev depreme karşı dayanıksız olurken, kentsel dönüşüm çalışmaları ise her geçen gün artıyor.

Hızlanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında evleri yıkılan ev sahipleri, mağdur edilmiyor.

Ev sahipleri kentsel dönüşüm için evlerinden çıkmayı kabul ederken, yeni evleri için devlet tarafından kira yardımı veriliyor.

2022 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından, kira yardımı miktarının değişip değişmediği merak ediliyor.

Peki, 2022 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? İşte 2022 kira yardım miktarı...

2022 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın meclistem geçen 2022 bütçesine göre; kentsel dönüşüm çerçevesinde bu senenin sonuna kadar 800 milyon TL, gelecek sene 900 milyon TL, 2023-2024 döneminde de 2,1 milyar TL kira yardımı gerçekleştirilecek.

Önceki sene yapılan kira yardımı miktarı 642 milyon TL'ye ulaştı. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan faiz sübvansiyonu bu sene 36 milyon TL civarına ulaşırken, üç senelik dönemde 155 milyon TL'ye ulaşacak.

YENİLENMESİ GEREKEN KONUT SAYISI

Bu destekten faydalanacak hak sahibi ise 680 bine ulaşacak. Bakan Murat Kurum, meclise gönderdiği yazıda yaklaşık 1,4 milyon birimin yenilenmesine ilişkin faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Kurum, yazıda “Risk unsurları üzerinden yapılan araştırma ve tespitlere göre ülkemizde yenilenmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin adet olduğu öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu -Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

- Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

- Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası )