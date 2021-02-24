Kıble uzmanı nedir, ne demek? Kıble uzmanı nasıl olunur?

Kıble uzmanı nedir, ne demek? Kıble uzmanı nasıl olunur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kıble yönünün doğru hesaplanması için alınan 81 ilde “Kıble uzmanı” görevlendirme kararının ardından kıble uzmanı nedir, ne demek soruları gündeme geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘’Kıble yönü doğru hesaplansın.” diyerek 81 ilde Kıble uzmanı görevlendirilmesini kararlaştırdı. Atanan kıble uzmanlarına 4.500 TL ödeme yapılacak.

Bu kararın ardından vatandaşlar tarafından ''Kıble uzmanı nedir, ne demek?'' sorularına yanıt aranmaya başladı.

Peki, Kıble uzmanı nedir, ne demek? Kıble uzmanı nasıl olunur?

KIBLE UZMANI NEDİR, NE DEMEK?

Kıble, Müslümanların namaz kılmaya başlarken bulundukları konuma göre yönelmeleri gereken yöndür. Bu yön, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Kâbe’ye göre belirlenmektedir.

Günde 5 vakit namaz kılan Müslümanlar, kıble tayiniyle ibadetlerini yerine getirmektedir.

KIBLE UZMANI NASIL OLUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2015 yılında planlanan proje ile 81 ile kkıble uzmanı görevlendirilmesi istendi.

Projeye göre Diyanet, yurt içinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru şekilde belirlenebilmesi için her ilden bir kişiye eğitim verecek.

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