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    Kiev'in kuzey doğusu Chernihiv bombardımana tutuluyor

    Başkent Kiev'in kuzey doğusu, Belarus sınırında bulunan Chernihiv şehri, Rus güçlerinin sıradaki hedefi oldu. Kentin bombardımana tutulduğu görüntüler kamerada.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 16:47
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    Kiev'in kuzey doğusu Chernihiv bombardımana tutuluyor

    Rus ordusunun işgali 5'inci gününde sürüyor.

    Yerleşim alanlarının hedef alınmadığı söylense de, sivil halk da yerleşim alanları da vuruluyor.

    Ölü sayısının da giderek arttığı ülkede başkent Kiev direnmeye devam ediyor.

    Bir diğer yandan ise bombardıman halen devam etmekte.

    YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINDI

    Ukrayna makamları, Kiev’in kuzey doğusunda Belarus sınırına yakın Chernihiv kentinin ve çevresinin bombardıman altında olduğunu açıkladı.

    Yetkililer, yerleşim yerlerinin isabet aldığını ve yangın çıktığını belirtti.

    Kiev'in kuzey doğusu Chernihiv bombardımana tutuluyor VİDEO

    Kiev in kuzey doğusu Chernihiv bombardımana tutuluyor #1

    Kiev in kuzey doğusu Chernihiv bombardımana tutuluyor #2

    Kiev in kuzey doğusu Chernihiv bombardımana tutuluyor #3


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