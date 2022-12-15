Kılıçdaroğlu, Almanya programını Jeremy Rifkin'e göre ayarladı

Ekrem İmamoğlu davasının olduğu gün neden Almanya'ya gittiği sorgulanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını Amerikalı danışman Jeremy Rifkin'e göre ayarladığı ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak aldı.

Yargılama süreci henüz bitmedi. Son kararı bir üst mahkeme verecek.

Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen kararı büyük bir fırsata çevirdi. Meral Akşener'in desteğiyle Cumhurbaşkanı adaylığında elini güçlendirme çalıştı.

Bu süreçte en çok tartışılan isim, o anlarda Almanya'da olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

CHP Lideri, Amerika ve İngiltere'nin ardından beraberindeki heyetle birlikte sabah saatlerinde Almanya'ya uçtu.

İmamoğlu hakkında kararın açıklanmasıyla birlikte hemen özel bir uçakla İstanbul'a dönme kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu davasını neden hesaplamadığı tartışılıyordu.

Konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Neden dava günü gitti

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP kaynaklarından edindiği bilgileri köşesine taşıdı.

Buna göre; Kemal Kılıçdaroğlu Almanya programını Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in boş olduğu güne ayarladı.

Amerikalı danışmana 1 milyon dolar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak göreve başlayan Jeremy Rifkin, katıldığı programlardan 20 bin dolar ile 30 bin dolar arasında değişen ücretler alıyor.

CHP'nin Jeremy Rifkin ile paket anlaşması yaptığı ve toplamda 1 yıllık 1 milyon dolar ödeme yapıldığı kulislerde konuşuluyor.