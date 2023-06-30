Kılıçdaroğlu destekçisi Vecdet Öz vatandaşlara kin kustu! Cahil toplum... Seçim hırslarını atlatamayan muhaliflerin, toplumun çoğunluğunu oluşturan vatandaşlara öfkesi dinmiyor. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, vatandaşlara "cahil toplum" ifadeleriyle seslendi.

ensonhaber.com

Tarihi seçimlerin üzerinden haftalar geçerken, muhalif kesimin hazımsızlığı devam ediyor.

Muhalifler, seçim sürecinde galibiyet hırslarına bürünerek, halkın çoğunluğunu oluşturan AK Partili seçmenden, depremzedelere kadar dillerini uzattılar.

Deprem bölgelerindeki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçmesini kaldıramayanlar, acısı taze vatandaşlara da hakaret yağdırmıştı.

Seçim yankılarının karşı mahallede hala sürüyor...

Toplum, bir kez daha muhalifler tarafından aşağılandı.

O isim, ikinci tur öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz.

"Cahil toplum"

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Öz, "cahil toplum" vurgusuyla kinini kustu.

İşte o paylaşım;

Cahil toplum iktidarın perişan ettiği bir ülkede sorumluluğun hala muhalefete ait olduğuna inanan ahmaklar güruhudur.