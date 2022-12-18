Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yarışı CHP'yi böldü

Son dönemde İyi Parti tarafından Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı güçlü bir şekilde gündeme getirilmesi üzerine CHP'nin üst düzey isimleri harekete geçti. Partide ayrışma başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan verilen ancak henüz kesinleşmeyen siyasi yasak kararı, muhalefette kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Mahkeme kararı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener durumu fırsata çevirerek İstanbul'a geldi ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken İstanbul'a gelen Akşener, durum hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi de vermedi.

Akşener'in aksine, Ahmet Davutoğlu Saraçhane'ye gitmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgilendirdi.

16 milyon - 85 milyon restleşmeleri

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye döner dönmez '16 milyon' vurgulu konuşmalar yaparak Ekrem İmamoğlu'nun adaylık girişiminin önüne set çekti.

Ertesi gün Saraçhane'de düzenlenen mitingde Meral Akşener'in dilinde yine 85 milyon vurgusu vardı.

Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Meral Akşener'in bu girişimleri CHP içerisinde krize neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyen isimler kulis bilgilerini medyaya sızdırmaya başladı.

CHP: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem Sarıkaya, CHP'li üst düzey bir ismin "Aday sadece 6’lı Masa’da değil, öncesinde CHP’nin Parti Meclisi ve Meclis’inde belirlenecek, karar buradan çıkacak.

Adayımız belli Kemal Kılıçdaroğlu, bundan da vazgeçmemiz pek olası görünmüyor." dedi.

İmamoğlu'nu seçen isimler

Öte yandan CHP içerisinde ayrışma süreci de başladı.

Enver Aysever, YouTube'da yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediğini söyledi.

Enver Aysever, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Rıza Akpolat'ın da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na arkadan hançer

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den de çarpıcı bir iddia geldi.

Övür, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Ekrem İmamoğlu ile yaptığı konuşmanın ses kaydının olduğunu ve bunun CHP içerisinde paylaşıldığını yazdı.

Mahmut Övür'ün yazısına göre; Muharrem Erkek ses kaydında şunları söylüyor: "Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım."