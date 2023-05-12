'Kılıçdaroğlu'na suikast' iddiası sonrası gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir grubun suikast yapmak için Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girdiğine ilişkin iddiayı içeren paylaşımına resen soruşturma başlatıldı.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimler için son 2 gün...

Seçimler yaklaştıkça muhalif gazeteciler, algı ve manipülasyon içerikli paylaşımlarını hızlandırdı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğinin belirtildiğini aktarmıştı.

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasında bulundu

Gazeteci Merdan Yanardağ, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim..



Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.

Resen soruşturma başlatıldı

Seçimelere kısa bir süre kala yapılan bu manipülatif paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Paylaşım nedeniyle başsavcılık, Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

İfadeye çağrıldı

Yanardağ'ın, söz konusu paylaşım ile ilgili ifadesinin alınması için adliyeye çağırıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: