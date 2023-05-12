'Kılıçdaroğlu'na suikast' iddiası sonrası gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimler için son 2 gün...
Seçimler yaklaştıkça muhalif gazeteciler, algı ve manipülasyon içerikli paylaşımlarını hızlandırdı.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğinin belirtildiğini aktarmıştı.
Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasında bulundu
Gazeteci Merdan Yanardağ, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim..
Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.
Resen soruşturma başlatıldı
Seçimelere kısa bir süre kala yapılan bu manipülatif paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Paylaşım nedeniyle başsavcılık, Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.
İfadeye çağrıldı
Yanardağ'ın, söz konusu paylaşım ile ilgili ifadesinin alınması için adliyeye çağırıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Twitter isimli sosyal medya hesabında "Merdan Yanardağ @merdanyanardag" isimli twitter hesabından yapılan 12/05/2023 tarihinde yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım ile ilgili olarak paylaşımı yapan şüpheli hakkında TCK.nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilerek, şüpheli paylaşım ile ilgili beyanı ve ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulunması için çağrılmıştır.