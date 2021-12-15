CHP Lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili olarak, "Yeni bir şey değil. Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı son açıklamayla ilgili soruya cevap verdi.

"ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

CHP Lideri, "Yeni bir şey değil. Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Siyasetçi olarak biz de yaşanan ekonomik bunalımı yakından izlemeye çalışıyoruz. Bütün kesimleri dinlemeye, çözüm yolları aramaya çalışıyoruz. İstanbul Sanayi Odası’nı bu gerekçeyle ziyaret ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz ViDEO

İMAMOĞLU VEYA YAVAŞ'IN ADAYLIK İDDİASIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

CHP Lideri, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlarının adaylık ihtimali ile ilgili de "Arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar." ifadelerini kullandı.