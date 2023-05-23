Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Haydi, haydi şeklinde. Ama montaj, ama şu, ama bu... PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler." açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaretlerine bir yenisini daha ekledi.

TRT Haber'e katılan ve soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın yuvası olan Kandil'den destek gördüğüne dair açıklamalarda bulundu.

"PKK’lılar bunlara destek verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar ‘haydi, haydi, haydi’ türü. Kandil’dekilerle bu şekilde; ama montaj, ama şu, ama bu. PKK’lılar bunlara destek verdi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, hakaret etti.



Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Montajcı sahtekar" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na tepki: Tescilli sahtekar

Kılıçdaroğlu'nun hakaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi.

Yazıcı, "Üslup kişinin aynasıdır. Senin için ‘seviye’ artık sözkonusu değil, çünkü sen ‘çukur’ olmayı seçtin." ifadesini kullanırken Bakan Varank ise Kılıçdaroğlu'nun seçim günü, "Öndeyiz" açıklamasını alıntılayarak, "Tescilli sah-te-kar!" ifadesini kullandı.



Hakaretleri sebebiyle tazminat ödedi

Kılıçdaroğlu daha öncede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira edip hakaretlerde bulunmuş, açılan davalar sonucu tazminatlar ödemek zorunda kalmıştı.

